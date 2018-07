Väga pisike suvemaja vahetas omanikku 340 000 euroga

Tegemist on suvemajakesega Suurbritannia ihaldusväärses suvituspiirkonnas Dorsetis. Majas pole ei elektriühendust ega tualettruumi, vesi on olemas vaid köögikraanis. Kuid tegemist on väga armastatud rannajoonega, mistõttu kinnisvarahinnad sealkandis on uskumatult kõrged, vahendab Daily Mail.

Jaanuaris vahetas üks sarnane majake seal omanikku 300 000 euroga, kuid äsja müüdud suvekodu eest käidi rohkem raha välja ilmselt seetõttu, et see asub majaderivi ühes otsas ja tema küljel on rohkem ruumi kui teistel sarnastel majadel.

Ruutmeetreid on majas kõigest 24, kuid hoolika planeerimise järel mahub sinna magama kuus inimest. Lisaks alumisele korrusele, kus on diivan ja korralikult sisustatud kööginurk, on majakesel ka katusealune, mis ongi mõeldud vaid magamiseks.

Elektrit saab maja päikesepaneelidest. Majakesteni pääseb rongi või praamiga või jala. Autoga ligipääs puudub.

Kohalik omavalitsus on sätestanud, et majakestes võib ööbida vaid maist oktoobrini, muul ajal aastas võib piirkonda külastada päevaks.