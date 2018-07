Suurepärane nipp herilaste söögilaualt tõrjumiseks

Erinevatest Facebooki aiandusgruppidest saab lugeda, et ringlema on läinud väidetavalt soomlaste kaudu meile jõudnud Hispaaniast pärit nipp, kus herilasi peletatakse vett täis kotiga.

Nagu iga asjaga, leidub ka selle meetodi puhul neid, kes nipist abi ei ole saanud ja ütlevad, et see ei toimi. Kuid samavõrd leidub ka neid, kes kinnitavad, et tegu on tõesti tõhusa lähenemisega. Proovida tasub igal juhul kaotada pole ju midagi.