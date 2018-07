Koduomaniku meelespea: äikesekahjude ennetamisel sekundite lugemisest ei piisa

Seesam Insurance AS kahjukäsitlusosakonna juht Ly Jõhviku sõnul on suvine äike suureks ohuks kodutehnikale, suurte ning vanade puude vahetus läheduses paiknevatele autodele ja ka majadele. Samuti on Jõhviku sõnul teada juhtumeid, kus pikselöögi tulemusel on maja hävinenud või sootuks tuleroaks langenud.