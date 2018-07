«Hõljuvalt» kehtetu tehing muudab mitme omanikuga kinnisvara müügi hõlpsamaks

Üsna tavapärane on, et vanemad pärandavad oma kinnisvara lastele kõikides võrdsetes osades. «Sellest tingituna tekib kinnisvarale mitu omanikku ehk tegemist on kaasomandiga ning kui kinnisvara ostu-müügitehingut teha, peavad kõik omanikud ühel ajal ka notaris olema,» ütles Lahe Kinnisvara Pärnu maakler Gözell Haug. Notaris saab aga nii füüsiliselt kui ka notariaalselt kinnitatud volikirja alusel kohal viibida.

Mida teha, kui üks omanikest ei ela Eestis?

Kui üks omanikest ei ela Eestis ning ei saa füüsiliselt ostu-müügitehingu tegemisel notarisse tulla, on vaja volitada kedagi, kes esindaks teda tehingus. Notaribüroost saab paluda näidiseks volikirja, mis tuleb tõlkida vastava riigi keelde. Oluline on lasta tõlkida vandetõlkidel või pöörduda saatkonna poole. Volitus tuleb nimelt lasta ka apostillida. Seejärel on vaja apostillitud volitus veel ka eraldi Eestisse saata, et see jõuaks tehingupäevaks kohale.

Mida teha, kui volitus ei jõua Eestisse notaribüroosse kohale tehingupäevaks?

Kui teised kohalviibivad omanikud ja ostjad on nõus ja soovivad tehingu siiski notari juures ära vormistada, et ei peaks uuesti kohale tulema, võib notarilt uurida võimalust teha «hõljuvalt» kehtetu tehing. See tähendab, et osapooled saavad korrektse lepingu, kus on kogu info koos osapoolte allkirjadega, kuid see leping on kehtetu kuni selle ajani, mil jõuab kohale volitus.

Mitme omanikuga kinnisvara müües tuleb lisaks: