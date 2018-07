Fotod: Eesti mees ehitas lastele koduaeda vinge meelelahutuse

Et Rovena kaasal on Tartu linna vahel väga liikuv töö, siis materjalid ehituse tarbeks koguski ta linna pealt kokku: euroalused tulid Decorast, valamu vanaraua kokkuostust, pliidi, veekannu, poti, kulbid ja nii edasi sai pere taaskasutuskeskusest. «Köögi kogumaksumus meile on umbes 20 eurot,» sõnab ta.

Siiani on Rovena pere mudakööki kasutada saanud kuni kolmeaastased lapsed, aga naine on kindel, et see sobib ka vanematele. «Mõeldes sellele, et mängime mehega iga päev seal koos lastega ja teeme seda suure rõõmu ja lustiga, siis usun siiralt, et kasutusiga on pikk. Iseasi kaua köök sellisele pidevale koormusele vastu peab,» ütleb ta.