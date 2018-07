Eestisse kerkivad lähiajal väga erakordsed kortermajad

Kuigi puidust kortermaja on Eestis on puidust korrusmaja näol tegemist täiesti uue nähtusega, on see mitmel pool välismaal juba väga levinud hoonetüüp. Jaapanis on sääraseid hooneid mitmeid, eestlased on puidust kortermaju varem ehitanud näiteks Norras, kus on kerkinud suisa 14-korruseline puidust elamu.