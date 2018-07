Mees müüb kodu väga kummalisel põhjusel ja ebatavalise meetodiga

Ameerika Ühendriikide mees müüb kodu väga kummalisel põhjusel: ta annab juba kuulutuses teada, et ta naaber on totaalne jobu ja tal pole võimalik enam sel moel jätkata, vahendab Global News.

Kane Blake ütleb, et ta on selles kandis viis aastat elanud ja koht ning maja meeldivad talle väga, aga tänu väga ebameeldivale naabritele tuleb maja müüki panna.

Vastavasisuline silt on üleval ka Blake´i maja ees ja möödakäijad peavad seda tema sõnul väga lõbusaks ja julgeks sammuks, kuigi tegelikult on asi naljast kaugel.

Naabrite sõnul ei ole Blake´i jutt väljamõeldis: naaber kiusab neid tõepoolest sestpeale, kui paar oma lastega praegusesse majja kolis. «Ta on neid tõesti absoluutselt kõiges süüdistanud,» ütleb üks naine. Naabrid teavad, et süüdistused on alusetud, paraku ei saa terroristist naabri aktsioone ka kuidagi lõpetada.

Naabrimehel on komme end ohvriks ja Blake´i peret jõhkarditeks lavastada. Tema väiteid ei kinnita miski, aga samuti on keeruline tõestada, et naaber lihtsalt kiusu ajab.

Tulemuseks on aga see, et Blake´i lapsed ei julge iseg kooli minna.