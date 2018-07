Fotod: kas arvad ära, millises Eesti linnas see silmatorkav korter asub?

Korter asub vaikse tänaval kortermaja sisehoovitiivas. Korteri planeering on kahele poole maja - aknad avanevad maja ette ja taha. Korteris on sisseehitatud saun.

Korter on renoveeritud 2016.aastal, mille käigus on maitsekalt ja stiilselt uuendatud kogu siseviimistlust. Korteri värvi- ja valgustuslahenduse on loonud vabakutseline sisekujundaja Tõnis Org. Sisekujundaja kavandite järgi on tehtud ka mööbel.