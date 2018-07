Köögimööbli tellimisel tehtud vead lähevad kalliks maksma

Enne kui hooga asja kallale asuda, tuleb köögi puhul kõvasti mõttetööd teha, sest hiljem on altminekuid raske parandada. Hannes Kail eritellimuskööke valmistavast ettevõttest a:ruut ütleb, et selgeks tuleks mõelda, mis kuhugi paigutada ja millised on pere harjumused köögis, sest selle kasutamine peab olema mugav kõigi jaoks.