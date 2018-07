5 taime, mis sobivad ideaalselt hämaramatesse tubadesse

Trikk on selles, et tuleb valida õiged taimed, teab PopSugar. Ja kui sa elad korteris, on sul tegelikult palju valikuid. Siin on vaid mõned neist.

FOTO: Chris Challis / PantherMedia / Chris Challis/Scanpix

Sõnajalad

Sõnajalgadega tuleb küll natuke vaeva näha, aga need on suurepärane lisandus hämaramasse tuppa, kuna looduslikult elavad sõnajalad just sarnase valgusega tingimustes. Neile meeldib niiskus, seega on tark investeerida õhuniisutajasse.

FOTO: LAURA OKS / PM/SCANPIX BALTICS

Lehtliilia

Kui sa vajad taime, mis taluks vaat et kõiki tingimusi, siis on selleks lehtliilia. Ta armastab varju ning elutseb hästi nii kuivas kui niiskes kliimas - seega sobib hästi neile, kes unustavad sageli taimi kasta.

FOTO: roland brack / PantherMedia / roland brack/Scanpix

Madagaskari draakonipuu

Kui sa igatsed midagi natuke eksootilisemat, kuid su ruumides pole piisavalt valgust, et sobiksid palmidele, siis draakonipuu on hea alternatiiv. Seda peab küll natuke piirama, et see ei läheks metsikuks, kuid taastub kiirelt, kui teda vahel unarusse oled jätnud.

FOTO: Julie Berthelemy / PantherMedia / Julie Berthelemy/Scanpix

Filodendron

Need on populaarne valik pimedamatesse tubadesse, kuna filodendroneid on erinevaid sorte. Lisaks on filodendroneid väga lihtne kasvatada ja elus hoida.

FOTO: pecchio adriano / PantherMedia / pecchio adriano/Scanpix

Luuderohi