Fotod: Põhja-Eestis on müüa paljude jaoks tähendusrikas maja

Lääne-Virumaal Karepa külas kenal põlispuudega krundil on pakkumisel ajalooline Dmbrovka villa.

Hoone rajajaks on Kunda tsemenditehasega seotud John Karl Girard de Soucantoni, kuid rohkem tuntakse maja tõenäoliselt pioneerilaagrina.

Praegu on enam kui 850-ruutmeetrine hoone konserveeritud ja avatäited suletud. Maja üldine seisukord on rahuldav, kuid ruumid ja konstruktsioonid vajavad siiski remonti.

Maja on kahekorruseline, teisele korrusele viivad trepid nii maja lääne- kui idatiivast. Kinnistul on alajaam, juurdepääs kinnistule on hea.