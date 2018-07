Kummaline meetod, mis tagab väga rahuliku ööune

Kui oled üks neist 40 miljonist inimesest, kes kannatab unetuse all, tasub sul kindlasti proovida nippi, mis paremini uinuda aitab, vahendab Apartment Therapy.

Mida raskem tekk, seda rahustavamalt see mõjub ja seda parem uni tuleb. Abõi võib saada kodusest vatitekist, näiteks, või lihtsalt väga mitme tekiga magamisest, kuigi suvise kuumalaine ajal pole see just parim abinõu.