Väga kulukas viga, mida inimesed kodu müükipaneku eel tegema kipuvad

Kodu müümise protsessi juures on tähtis kõik sammud läbi mõelda ja pakkumine õigesti välja mängida, et kiiresti tehingni jõuda ja võimalikult palju teenida.

Tühja kodu müüd aga tõenäoliselt palju kauem. Miks? Sest kuigi levinud arvamuse kohaselt mõjuvad tühjad ruumid avaramana, ei kehti see kinnisvara müües päris samal moel. Nimelt on potentsiaalsel ostjal tühjas toas raske ette kujutada, kui palju mööblit ruum täpselt mahutab ja kas see ikka sobib talle.