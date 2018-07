Väga levinud viga, mida paljud taimede kasvatamisel teevad

Nimelt istutatakse taimed väga sageli liiga tihedalt, lootuses saada kiiremini suuremat efekti. See tähendab aga seda, et taimedele ei jää ruumi kasvamiseks, vahendab aiandusportaal RainChain.

Et mitte asjatult raha raisata, tasub nii taimede kui seemnete puhul tähele panna, et igaühe juurde on märgitud sobiv istutus- või külvamiskaugus ja see on miski, mida tasuks järgida, mitte lihtsalt teadmiseks võtta.