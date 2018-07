Koduomanikku ajab raevu absurdselt paigaldatud valgusti

Austraalias Perthis on üks paar aasta aega maadelnud kohaliku omavalitsusega, kes lasi maja sissesõiduteele paigaldada tänavavalgustusposti, vahendab news.com.au.

Muidu poleks ehk hullugi, kuid post paikneb täpselt keset sissesõiduteed, selle küljes on lisaks ka tänavanimi.

Esmapilgul võib lahendus tunduda absurdselt naljakas, kuid abielupaar Antonio ja Nancy Grasso, kelle sissesõiduteel post asub, ütleb, et see on ohtlik: postile võib otsa sõita, kehvemal juhul sealt ka surmava elektrilöögi saada.