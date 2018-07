Läänemaal ootab ostjat loss, kus saab prooviks sees elada

Läänemaal Ridala vallas Silma matkamaja kinnistul on müüa Herjava jahiloss. Jahiloss on tsaariaegne XX sajandi arhitektuuri kultuurimälestis, mis võeti esmakordselt kohaliku jahiseltsi poolt kasutusse aastal 1910. Hoone on arhitekt Edgar Johan Kuusiku kujundatud.

Kinnistu on 6,9 hektari suurune, selle põhjapoolne külg ulatub mereni. Kinnistul on peahoone, saun, abihoone ja tiik. Peahoone on seest ja väljast täielikult renoveeritud 2005. aastal ja väga ajastutruult sisustatud. Tornikorrus on sisustatud meeleolukateks koosviibimisteks.