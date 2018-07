Vaikse linnaosa elanikud said väga kummalise hoiatuskirja

Kirja saatnud «murelik naaber» hoiatas piirkonna elanikke selle eest, et kuna ühe piirkonnas asuva kortermaja on ära ostnud odavaid üürikortereid vahendav ettevõte, siis lähiajal on naabrusesse elama oodata madalama sissetulekuga inimesi ja kutsus elanikke üles silmi lahti hoidma.