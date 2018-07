Küsimus, mida kellelegi külla minnes väga ebaviisakas küsida on

Üheks sääraseks küsimuseks on kindlasti see, kui palju miski maksis, kirjutab ApartmentTherapy.

Rahateema on alati tundlik ja sinu võõrustaja ei pruugi tahta mingite esemete puhul täpsetest summadest rääkida, ükskõik, mis selle põhjuseks ka poleks. Kui sa pole täiesti kindel, et rahateemad on vestluspartneri jaoks sobivad, ürita kuidagi teisiti.

Heaks lähenemiseks on näiteks uurida, kas võõrustajal on äkki vihjeid, kus midagi sarnast soodsa hinnaga müügis võiks olla. See on piisav vihje: kui ta tahab, laob ta nüüd ausalt letti, kust ja mis hinnaga tema kodus nähtav ese pärit on.