Fotod: Tallinna vanalinna südames müüakse ajaloolist korterit

Neljatoalises korteris on enamikes tubades eksponeeritud puidust talad ja paekiviseinad. Korteris on avatud köök, söögi- ja elutuba, kolm eraldiasetsevat avarat magamistuba, kaks suurt pesuruumi, saun ja kaks garderoobiruumi. Kogu korter on täielikult möbleeritud.