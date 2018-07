Endine murdvaras: kolm väga labast viga, mis koju sissemurdmise lihtsaks teevad

Michael Fraser on keerulise lapse- ja nooruspõlvega mees, kes murdvarguste eest korduvalt kinni istunud. Täna on tal firma, mis pakub tulenevalt arvukatest kogemustest väga kvaliteetset turvanõustamisteenust. Daily Maili veergudel toob mees välja kolm peamist viga, millega koduomanikud varastele sissemurdmise eriti lihtsaks teevad.

Aeda jäätud tööriistad

Ei, need pole halb mõte sellepärast, et varas need ära viib. Kaugeltki mitte. Need on vargale, kes võib-olla ei plaaninudki su koju sisse murda, suurepäraseks abivahendiks, mis aitab muukida lahti uksi ja aknaid. «Juhuslikult möödajalutav varas võib vedelevatest tööriistadest väga väärt idee saada. Näiteks labidaga saab akna suurepäraselt lahti kangutada,» ütleb Michael.

Tema sõnul eelistavad vargad muukimist, sest millegi purustamisel on oht ka ennast vigastada ja DNAd maha jätta.

Lisaks sellele annavad aias vedelevad tööriistad aimu, et tegu on hooletute elanikega. Mõistagi tekib tal uudishimu, millega sa veel hooletu oled - äkki ei meeldi sulle ka näiteks uksi lukustada?

Nähtavale kohale paigutatud kalender

Hämmastavalt paljudel inimestel on köögis, esikus või mujal kalender, mis perekondlikke sündmusi täis kirjutatud, paigutatud aknast väga hästi nähtavale kohale.

«Tavaliselt on selline märkmik või kalender külmiku küljes või esikuseinal. Need kohad on reeglina aknast väga hästi nähtavad,» ütleb Michael. Sealt on sissemurdmisplaanidega huvilisel väga lihtne vaadata, millal tal on vaba voli majas tegutseda - välja valitakse näiteks pere puhkusereisi periood. Sellepärast ei tasu muretseda, et kalender pole kaugelt loetav: varastel on piisavalt kaasaegset fototehnikat, mis mure lahendab.

Avatud õhuaken

Väikeste akendega vannitubades jätavad inimesed kodust lahkudes suvisel ajal akna tihti avatuks, sest eeldatakse, et keegi sealtkaudu ikka sisse murdma ei hakka, parimal juhul ei panda ehk tähelegi, et aken lahti.

«Kui see aken on maja varjulisemal küljel, kuhu möödakäiate pilgud ei ulatu, on see vargale suurepäraseks kohaks, kust end sisse pressida. Harva, kui need on nii väikesed, et inimene sealt sisse ei mahu,» ütleb endine murdvaras.