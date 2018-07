Ettevaatust: peenramultši kasutamine süütas maja põlema

Eesti aiapidajad multšivad oma peenraid suure hooga, sest sedasi on vähem rohimistööd ja istutusalad püsivad vaevata korras. Kuna multš on ääretult populaarne, müüakse seda dekoratiivsuse huvides ka kemikaalidega värvituna. Seda tüüpi toode on aga tuleohtlik.