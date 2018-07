Pealinnas tasuva töö hüljanud mees ehitas väga huvitaval meetodil maamaja

Endine londonlane, kes otsustas loobuda linnaelust ja heast palgast, kolis keset metsa, kuhu ehitas veebist leitud kasutatud ehitusmaterjalidest endale ja oma pruudile väga laheda kodu, vahendab Daily Mail.

Walesi metsa kolinud 31-aastane Kris Harbour leidis maatüki, kuhu kodu püsti panna, eBayst. Samast on mees hiljem ostnud ka suure osa kasutatud materjalidest, mida ta majaehituseks tarvitas.

Mida veebist leida ei õnnestunud, hankis mees loodusest. Nii valmis puidust maja, mida Kris ise kirjeldab kui kääbiku kodu.

«Mul oli Londonis tavaline noore inimese elu: kellast kellani töö, kinnisvara ja peod nädala lõpus. Aga see ei pakkunud mulle midagi. Mulle tundus kogu aeg, et mul pole aega tegeleda sellega, mis mulle päriselt meeldib,» räägib Kris.

Niisiis müüs ta kinnisvara ja ostis tüki maad, kuhu 2015. aastal maja ehitas. See on 90 protsendi ulatuses valmistatud naturaalsest või taaskasutatud materjalist, vaid soojustus, torud ja kruvid on ostetud poest ja uuena.

«Ma olen siin väga rahul. Mõelge ise: see, milline meie elukorraldus praegu on, et sa pead 2/3 oma elust tööl käima, see pole ju normaalne. Me peame saama palju rohkem iseendale elada,» ütleb Kris.

Kris möönab, et ta teenis Londonis elades väga hästi, aga samas ta ka kulutas väga hästi. «Minu sissetulekud on nüüd oluliselt väiksemad, aga mul on pidevalt palju rohkem raha kui oli siis,» räägib mees.

Tal puuduvad eluasemelaenud ja paljud muud rahalised kohustused, milleta linnas polnud võimalik elada.

Mingit kogemust Krisil enne majaehitust ei olnud. Mõned sõbrad ja pereliikmed käisid tal küll abis, kuid peamise osa on ta ise teinud.

Oma eelmise suhte lõpetas Kris vahetult enne linnast lahkumist, kuid nüüd on tal uus tüdruksõber Dot, kes toetab meest tema ideedes täielikult ja ööbib ise kolmel ööl nädalas mehe juures.

«Ma ei arva, et mees peaks traditsiooniliselt tööl käima ja laenusid maksma. Selline eluviis on imeline,» ütleb Dot.

Krisi plaan näeb lähitulevikus ette kahekorruselise pereelamu ehitamist, kuigi tema praegu ehitatud maja peaks suurepäraselt püsima vähemalt 20 aastat ilma, et vajaks suuremat sorti hooldust.