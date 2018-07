Malevanoored aitasid maja remontida

Marge ja Taavi Tänava koos tütar Emma ja koer Desireega kolisid kevadel pealinna lähedalt Jõgevamaale 1970ndatel ehitatud talumajja, kus on vaja teha kapitaalremont. Välja tuleb ehitada ka teine korrus. Juba esimeste töödega selgus, et tegemist on oodatust hulga rohkem. «Näiteks kukkus meil kahe toa vahelt sein lihtsalt kokku,» räägib Marge.