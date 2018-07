Vähetuntud nipp ei lase kuumalainel kodu saunaks kütta

Lahendus on tegelikult isegi äärmiselt lihtne, võiks suisa öelda, et selleks ei pea mitte midagi tegema. Nimelt tuleb aknad suletuks ja kardinad ette jätta ning elamine püsib jahedana, vahendab The Times.

Meetod tundub esimese hooga ilmselt kummaline, sest enamik inimesi tahaks palavaga just kõik uksed-aknad lahti hoida, kuid tegelikult on tegemist mõistliku lahendusega.

Philip Jang rõhutab Timesi veergudel siiski, et on oluline silmas pidada, mis tüüpi majaga tegu on: kui ehitis on korralikult soojustatud ega sõltu nii palju välistemperatuuridest, toimib see meetod kindlasti.