Nutikoduga kaasnevatest kuludest koduomanikele sageli ei räägita

Vahteri sõnul tähendab tark maja näiteks seda, et sauna saab distantsilt sisse lülitada, aknakardinad jooksevad ise ette ja temperatuuri ning valguse juhtimine käib tahvelarvutist. «Seetõttu tuleks eristada niinimetatud tarka maja ja energiasäästlikku maja. Need mõisted on küll omavahel tihedalt seotud, kuid ei tähenda ühte ja sama,» ütles Vahter.

«Tark maja on mugav, moodne ja ka hea müügiargument, kuid paljudele tuleb üllatusena, et lisaks ostuhinnale võib selle ülalpidamine üsna kulukaks minna. Paralleeli saab tuua autotööstusega, kus sõiduki lisavarustus mõjutab oluliselt selle hinda, rääkimata hilisemast hooldusest. Kui vaadata asja praktilisest küljest, siis osa nendest lisavõimalustest kasutame korra või paar sõpradele näitamiseks ning sinna need jäävad. Usun, et paljud on sarnase olukorraga kokku puutunud kodutehnikat kasutades, millel isegi kaks korda aastas kellaaja muutmine on ületamatu ettevõtmine, » rääkis Vahter.