Remondiblogi: suure vaevaga kaks korda remonditud magamistuba enne ja pärast

Kui kontori poolel polnud me viimistlusega nii kaugele jõudnud, et oleks pidanud midagi kardinaalselt ringi tegema, siis magamistoa jaoks tähendas uus ahi põhjalikku värskenduskuuri. Kuna uus ahi on eelmisest veidi madalam ja kitsam, tekkis pärast ahju valmimist auk ühte seina ja põrandasse ning samuti vajas teine sein parandusi.

Seekord ostsin koju vist ligi 10 eri värvinäidist, millest lõpuks valisin välja Tikkurila toonid Laasti (X487) ja Kalsiitti (K487). Tegin enne otsuse langetamist meeletult eeltööd, otsisin mitmeid blogisid ja Instagrami kontosid, et leida pilte ruumidest, kus neid toone on kasutatud. Poes värvinäidiseid vaadates ei uskunud, et need toonid meie kodus ilusad võiksid olla, aga kodune valgus on poe omast lihtsalt niivõrd erinev, et poe valgues endale koju värvi valida pole just parim mõte.