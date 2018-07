Mikrolaineahju ja puhastusvahendeid ei tohiks koju osta

Meie koju tekib pidevalt kraami, mille puhul varem või hiljem selgub, et tegelikult poleks pidanud oma raha nende peale raiskama. Kaks eset on aga eriti tüüpilised raharöövlid, vahendab portaal TreeHugger.

Mikrolaineahjus valmistatud ja soojendatud toitudel on sageli imelik kõrvalmaitse, tihti kuumutab see toitu ka ebaühtlaselt. Pole ühtegi toitu, mille soojendamisega tavaline elektri- või gaasipliit, mis sul nagunii kodus olemas on, hakkama ei saaks. Kui ei saa pliit, tuleb appi ahi. Mikrolaineahi on seega täiesti üleliigne seadeldis, mida inimesed liiga tihti enda koju muretsevad. Seda pole vaja riiulisse ruumi võtma. Eriti arvestades seda, kui raske on selle masina ümbertöötlemine ja kui palju see loodust saastab.