Korterite niigi kõrged üürihinnad tõusevad veelgi

Üürikorterite pakkumine on kasvamas. Pakkumisse tuleb uusi kortereid vanemates elamutes, aga ka uusarendustes, kuhu soetatakse aktiivselt kortereid üüriinvesteeringuks. Omanäolise nišina on üürituru pakkumisse lisandumas mikrokortereid ehk korterid pindalaga valdavalt 15-20 ruutmeetrit.

Pakkumise järjepanu suurenemine ei anna võimalust üürihinna tõstmiseks. Statistiline üürihind siiski portaalis KV.EE kerkib. Seda aga eelkõige asjaolu tõttu, et pakkumisse lisandub üksjagu uusi kortereid, mis on keskmisest kallima hinnaga. Need kergitavad pakkumiste koguhulga keskmist hinda ilma, et samaväärse korteri üürihind oleks aasta jooksul väga muutunud.