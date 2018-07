Fotod: auhinnatud maja, mis naabritele närvidele käib

Suurbritannias 2017. aastal aasta ehitiste hulka valitud hoone, mille üle nii arhitektid kui omanikud väga uhked on, on naabrite hinnangul piirkonna häbiplekk, vahendab Daily Mail.

Londonis asuv hoone on kõikide ekspertide hinnangul imeline. Kosmoselaevast inspireeritud ehitis on naabrite hinnangul aga kohutav. Ka ehitusluba oli sellele raske saada - selleks kulus tervelt kaks aastat.

Kuna tegemist on üsna ajaloolise naabruskonnaga, on kohalike hinnangul vanale majale juurde poogitud uusehitis lihtsalt jõle. «See on kahtlemata väga uuendusmeelne ja originaalne, aga selle koht ei ole siin,» ütleb üks anonüümseks jääda sooviv naaber.

«Minu meelest on tegu kosmoselaevaga, mis on kogemata ajaloolise maja tagaaeda maandunud. Ma saan aru, miks see ümberkaudsetele ei meeldi, see lihtsalt ei sobi siia piirkonda,» sõnab üks mööduja.