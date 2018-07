Traatharjaga grilli puhastamine võib väga rängalt lõppeda

Ameerika Ühendriikides on teada juhtumeid, kus harjast on eraldnud traadijuppe, mis restile kinnitununa hiljem toidu külge jäävad ja sissesöömisel tõsiseid tervisekahjustusi põhjustavad, vahendab Good Housekeeping. Pealegi on sellise häda põhjusele ka arstidel väga raske jälile jõuda ja patsiendile abi anda.