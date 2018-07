Korteriühistute vaidluste peamiseks murelapseks on võlgnikud

Linnaosa algatatud projekti raames on juristi poole pöördunud nii korteriomanikud kui ka korteriühistute juhatuse liikmed. Paljud vaidlused on põhjustatud seaduse väärast tõlgendamisest ja inimeste vastastikusest mitte mõistmisest.

Kõige keerulisemad on probleemid võlgnikega, millele on teinekord lausa võimatu lahendust leida. Üsna levinud on ka kaebused ühistu üldkoosoleku otsuste peale. On ka juhtumeid, kus küsitakse selgitusi üldkoosoleku otsuse vaidlustamise korra kohta. Sagedased on ka ventilatsiooni ja küttesüsteemi mürast tingitud probleemid ning mured toidulõhnade üle.