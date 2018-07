Amazonist kardinapuu tellinud mehele ei mahu ettevõtte pakendamisviis pähe

29-aastane mees andis oma pahameelest Amazoni Facebooki lehel teada, kirjutades järgmist: «Ma ei suuda uskuda, kui raiskav teie pakendamisviis on. Tõesti naeruväärne.»

Mees lisas oma teadaandes, et ettevõtte pakendamisviis ongi viimasel ajal selline, et kas kuskilt jääb midagi puudu või on pakendis sisutäiteks midagi üleliigset, vahendab dailymail.co.uk.