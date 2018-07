Basseini ostnud kortermaja elanikud peavad selle kummalisel põhjusel maha võtma

Nimelt muretseb KOV sellepärast, et juhuslikult aeda sattuvad inimesed, näiteks vargad, ei pruugi basseinist teadlikud olla ja võivad sinna uppuda. Basseini võivad majaelanikud pidada vaid juhul, kui nad selle igal õhtul veest tühjendavad ja kokku pakivad.

47-aastane majaelanik Maria Young on üks neist, kes basseini soetamiseks raha andis. Nende eesmärk oli basseiniga majaelanikke teineteisega tihedamalt suhtlema panna ja inimestele kuumalaine ajal leevendust pakkuda.

«Bassein meeldib kõigile majaelanikele. See toob inimesed korteriseinte vahelt välja, lapsed mängivad vabas õhus. Ma keeldun seda maha võtmast,» on Maria väga sõjakas.

Probleemid algasid, kui maja ümbritsev aed vahepeal katki oli. Olukorda kontrollimas käinud inspektorid linnavalitsusest tegidki siis ettekirjutuse, et kuna aeda on väga lihtne sisse pääseda, ei tohi seal basseini pidada.

Kuna tegemist on linna maaga, ei ole Marial aga palju lootust võita. Linnavalitsus on seisukohal, et kui midagi juhtub, lasub vastutus neil, mistõttu ei saa sellist basseini kortermaja aias pidada.