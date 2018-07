Väga noorena iseseisvalt kodu ostnud naine jagab nõu, kuidas seda teha

A post shared by JADE VANRIEL (@jadevanrielx) on Jun 1, 2018 at 8:48am PDT

Ta soovitab kõigil, kes tema eeskuju järgida tahavad, teha esmalt selgeks, mis summa on vaja kokku saada. Kui see on selge, tuleks paika panna plaan, kui palju oleks aastas võimalik kõrvale panna. Ja siis tuleb alustada kogumist.

Jade teab, et inimestele meeldib öelda, et tal lihtsalt vedas, teiste peal see ei toimi, teistes riikides see ei toimi ja nii edasi. Aga noor naine on veendunud, et tema säästusoovitused on universaalsed ja toimivad kõigi peal. «Kannatust peab olema. See protsess võtab natuke aega ja nii mõnestki asjast peab loobuma, aga absoluutselt kõik saavad minu eeskuju järgida,» sõnab ta.