Kõige levinum viga, mida aiapidajad tänavu tegema kipuvad

Kui vihma ei saja, tuleb mõistagi kasta. Paljud innukad aiapidajad võtavad selle töö aga liiga suurelt ette ja tapavad oma taimed, olgu tegu ilu- või tarbeaiaga, lihtlabase ülekastmisega, vahendab portaal Natural Living.

Sage kastmine on üldiselt vajalik ainult seemnete idandamise ajal ja istutusjärgsel perioodil. Kuid kui on näha, et taim korralikult kasvab, pole enam mingit vajadust igapäevaseks kastmiseks, olgu tegu avamaa või kasvuhoonega. Seda ka juhul kui suvi on kuiv nagu tänavu.

Enamik taimi ei armasta liigniiskust. Nende juured lähevad mädanema. Kui juuri ümbritsev muld on kogu aeg märg, ei saa nad piisavalt õhku ja surevad lihtsalt ära.

Seda, kui märg juureümbrus tegelikult on, ei saa otsustada ka kuiva mullapinna järgi - alumine osa võib ikka korralikult niiske olla. «Mina arvasin paar aastat tagasi algaja aednikuna, et kui muld pealt kuiv, siis taim juba janusse suremas, ja uhasin iga päev kasta. Tulemuseks oli, et jäin ühe hooajaga ilma oma kurkidest, piprataimedest ja nii mõnestki püsikust,» ütleb hobiaednik Liina.

Sellest on ta tänaseks tublisti õppinud. «Kasvuhoonet kastan 1-2 korda nädalas, kui kurke tulema hakkab, siis neid vahel, väga kuumade ilmadega, ka kolm korda. Täiesti piisab,» sõnab ta.

Püsililli kastab Liina kuiva suvega kord nädalas, kui sageli vihma tuleb, siis üldse mitte. «Püsililled on tugevad, vastupidajad. Algajad seda ei tea ja arvavad, et kõike on vaja jubedalt veega üle kallata. Aga nii ei aja taim juuri sügavale, vaid jääbki kastmisveest sõltuma. Heal juhul. Halval juhul mädanevad juured ära, nagu mul juhtus,» ütleb aiapidaja.