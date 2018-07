Fotod: vanemad kasvatavad oma kolme last väga omapärases kodus

Ameeriklased Behan ja Jamie Grifford tegid kümme aastat tagasi tohutult elumuutva otsuse: kõrgepalgalistel töökohtadel karjääri teinud paar loobus palgatööst, ostis isikliku purjeka ja otsustas ringi seilates oma kolm last suureks kasvatada, vahendab Daily Mail.

2008. aasta augustis oma reisi alustanud pere on tänaseks külastanud 48 riiki. Lapsed Niall, Mairen ja Siobhan, kes reisi alguses olid üheksa-, kuue- ja viieaastased, on sirgunud vaat et täiskasvanuiks.

Pere kümme aastat tagasi oma reisi alguses. FOTO: Behan Gifford / SWNS.com / Behan Gifford / SWNS.com

Tööd reisi alustamise nimel hakkas kõrgepalgaline paar tegema viis aastat varem: kõrvale pandi kõvasti raha ja hangiti alus, millega merele minna. Uueks koduks sai ligi 15-meetrine purjekas.

19-aastane Niall plaanib tänavu minna ülikooli, kuid tütred, kel selleni veel pisut aega, jätkavad ümbermaailmareisi.

Aja jooksul on pere õppinud tundma hulgaliselt maid ja kultuure. FOTO: Behan Gifford / SWNS.com / Behan Gifford / SWNS.com

«Meile on öeldud, et me olime rumalad, sest loobusime oma ideaalsest, hästi kindlustatud elust. Aga meie jaoks on see olnud parimaid otsuseid elus,» ütleb pereema.

Oma ideaalsetes varasemates eludes sai pere harva koos aega veeta, sest kõigil oli muid tegemisi. Nüüd on tegu väga ühtehoidva perekonnaga. Lapsed on kodukoolitatud ja saanud hea hariduse.

Lastel pole mobiiltelefone, nii et Instagram ja Snapchat on neile täiesti võõrad asjad. Ka popkultuur on neile võõras. Merel aitavad nad kodutöödega nagu kõik teised lapsed.

Pere koduks olev alus. FOTO: Behan Gifford / SWNS.com / Behan Gifford / SWNS.com