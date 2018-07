Fotod: sellised on kõige odavamad majad Eesti suuremates linnades

Tallinnas küsitakse hetkel kõige odavama müügis oleva maja eest 75 000 eurot. Tegemist on väga pisikese, pigem suvilamõõtu hoonega, kus pinda kõigest 34 ruutmeetrit.

1998. aastal ehitatud suvilas on kaks tuba, neist üks magamistuba. Puitmaja on heas korras, ostja saab kauba peale kogu saunaehituseks vajaliku materjali. Krunt, kus suvila asub, on ilusti hooldatud.