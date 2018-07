Brad Pitti heategevuslikul eesmärgil ehitatud kinnistuid on tabanud häda ja viletsus

Make It Right Foundation ehitatud maja.

Näitleja loodud sihtasutus nimega Make It Right Foundation julgustas toona inimesi oma kodukohta naasma, lubades ehitada üle 150 taskukohase elamispinna, vahendab dailymail.co.uk. Rohkelt kiidusõnu pälvinud ettevõtmisele on aga pidur peale tõmmatud ning aastatetagustest lubadustest on saanud tühipaljas õhk. Lubatud 150 kodu asemel on kerkinud vaid veidi üle saja, neist viimane aastal 2016.