Viieliikmelise pere kodu kerkis kahe ööpäeva ja väga madalate kuludega

Kui siiani on 3D-prinditud pisemaid, mõnekümneruutmeetriseid maju, siis antud maja on ligi sada ruutmeetrit suur ehk siis suurim seni alaliseks elamiseks prinditud kodudest.

Märkimisväärne on ka Nantesi linna püstitatud BatiPrint3D robotiga ehitatud maja ehituskiirus: selleks kulus vaid 54 tundi ehk pisut enam kui kaks ööpäeva. Ehitusprotsessi on tiimil plaanis kiirendada ja tulevikus püstitatakse sama suuri maju kõigest 33 tunni ehk vähem kui kahe ööpäevaga.

Printer valab maja seinad kolmes kihis, nende hulgas on ka soojustus. Sellisel moel ehitatud maja on praegusel hetkel umbes 20 protsenti odavam kui traditsioonilisel moel ehitatud majad. Teadlased ja insenerid on aga kindlad, et tulevikus langevad 3D-prinditud majade ehituskulud veelgi.