Austraalia ostjaid köidab kahekohaline garaaž rohkem kui müüdav elamispind

Austraalia kinnisvarahuvilised on näidanud suurt huvi ühe kahekohalise garaaži vastu, sellega kaasasolev eluruum on potentsiaalsete ostjate silmis aga pigem sekundaarse tähtsusega.

Kinnisvara vahendava maakleri, Ashley Milesi, sõnul on selline fenomen igati ootuspärane. Ühetoalise korteriga kaasasolev garaaž on nimelt kaks korda suurem müüdavast eluruumist, pakkudes lisaks parkimisele ka rohkelt hoiustamisvõimalusi, vahendab realestate.com.au. Milesi sõnul on kõik kinnisvaraobjekti uudistama tulnud huvilised tundnud huvi eeskätt selle garaaži vastu.