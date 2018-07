Fotod: kiire pilguheit Leonardo DiCaprio muljetavaldavasse kinnisvaraportfelli

DiCaprio värskeimaks ostuks on aga see Malibu villa, millele näitleja 4,17 miljoni euro eest tänavu käpa peale pani. Villa kuulus varasemalt muusikule arstistinimega Moby.

Allolev villakompleks on aga DiCaprio valdustes olnud juba 1990. aastatest saati. Mehe südameasjaks on kõik need aastad olnud villa renoveerimine ning asjatundlik mees on sellega kahtlemata hästi hakkama saanud. Kompleksi väärtuseks hinnatakse tänasel päeval ligi 31,5 miljonit eurot.