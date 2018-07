Haruldane tööpakkumine: ela ja tööta asustamata saarel

Bardsey Island ehk Ynys Enlli on saar Saint George'i väinas Suurbritannias. Saarele otsitakse parasjagu kahte asjalikku valvurit, kes saarel ja sellel asuvatel elamutel silma peal hoiaksid.

Vahtide ülesannetel on ka oma teaduslik mõõde - lisaks valvuriametile tuleb neil ka merelindude ja hüljeste igapäeva elu monitoorida, vahendab dailypost.co.uk. Bardsey saarel on ka mitmeid antiikseid monumente, mille üle tuleb samuti vahti pidada. Suvehooajal tuleb aga rinda pista saart külastavate turistidega, kelle mugavus ja heaolu on samuti vahtide kanda.