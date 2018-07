Ettevaatust: välismaised müüjad petavad Eesti aiapidajatelt raha välja

Juba paar aastat on Eesti laatadel tegutsenud välismaised müüjad, kes pakuvad aiapidajatele lillesibulaid, millest kasvavat seninägematud taimed. Müüjatel on mõistagi kaasas illustreerivad fotod, missugune võimas lill müüdavast sibulast kasvab. Tegu on aga pettusega. Fotodel on kujutatud lillede väärarenguid või on fotod lihtsalt töödeldud ja kujutavad lilli, mida päriselt ei eksisteeri.