Väga huvitav sisekujundustrend säästab koduremontijale korraliku rahasumma

Kuna meie kodudes on saamas sisuliselt üks suur arvuti, otsivad inimesed sisekujunduses võimalikult naturaalseid lähenemisi, sest olgem ausad - kogu see digitaliseerumine on väsitav.

Niisiis pole imekspandav, et ajal, mil pea kogu meie kodu on telefonist juhitav, domineerib sisekujunduses ootuspärase ultraminimalismi asemel midagi vastupidist: paljad telliskivi- ja laudseinad, toores sisevoodrilaud ilma igasugu viimistluseta ja nii edasi, vahendab Country Living.

Remonditegijale on see muidugi äärmiselt meeldiv lähenemine: kui selline stiil vähegi sobib, tähendab see, et remondilt saab säästa hiiglasliku rahasumma. Ei nõua see ju mingit väljaminekut, et euroremonditud korteris kips välja lõhkuda ja paljas betoon- või telliskivisein välja jätta.

Eriti tore, et mida toorem, viimistletum see sein on, seda moodsam.

Architectural Digest omalt poolt soovitab sama lähenemist, kuid kui Country Living on seda meelt, et välja võib jätta ka tapeedilaigud või suisa kooruva tapeedi, siis viimase toimetajad on seda meelt, et vana tapeeti tasuks eksponeerida vaid juhul, kui sellel on juba ajalooline väärtus.

Miks see trend aga nii massiliselt peale surub? «Külmad kõledad ekraanid, mida me üha rohkem vahime, panevad meid igatsema endiste aegade järele, kus kõik oli kuidagi soojem ja elavam,» kirjutab Architectural Digest. Pole siis imestada, et endisaegne naturaalne tellis, mõnus vanaisadeaegne laudsein ja muu taoline meile nii mõnusa ja turvalise valikuna tunduvad.

Mis aga puutub säärase sisekujundusega sobivasse mööblisse, siis siin tuleb käituda täpselt vastavalt tundele: osa sisekujundajaid soovitab tasakaalustamiseks eelistada väga modernset ja minimalistlikku mööblit, samas kui teine koolkond soovitab minna just lõpuni välja ja hankida ka mööbel selline, mis päevinäinud ja räsitud.