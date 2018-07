Fotod: Viimsi kauneim maja pandi müüki

Viimsis tuli müügile maja, mida on pärjatud piirkonna kauneima kodu tiitliga.

Pärnamäe uuselamurajoonis asuvat kahekorruselist maja on hinnatud kõrgekvaliteediliseks, kauni haljastusega ja peene maitsega sisustatud koduks.

Maja juurde kuuluv krunt on väga osavalt ja professionaalselt haljastatud, pidades silmas seda, et õiteilu saaks nautida läbi suve. Krundile kuulub ka veesilm ja klaasitud väliköök, mida saab kasutada aastaringselt.

Maja planeeringul on arvestatud päikese liikumise suunda, maja on sisustatud väga kvaliteetselt, näiteks on põrandatel kasutatud Ameerika pähklist valmistatud parketti, suurem osa mööblsit eritellimusel Ameerika tammest.