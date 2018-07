Fotod: kasutu aianurk saab ilusaks ja väga efektiivseks

California aiapidaja Rebekah oli hädas maaribakesega, mis jäi tema maja seina ja aia vahele - sealtkaudu pääseb tööriistakuuri ja garaaži, mistõttu oli tegemist vajaliku aiateega, aga see algupäraselt kruusaga kaetud pinnas nägi lihtsalt kole välja, vahendab Apartment Therapy.

Teeraja ladus Rebekah tellistest ja kalasabamustris - see näeb väga efektne välja. Peenraääred said samuti tellistest. Paaris kohas peenar katkeb ja vahekohtadesse on paigutatud samuti köögiviljade kasvatamiseks mõeldud potid.