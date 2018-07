Koduaiast maha võetud puu võib kinnisvara väärust oluliselt vähendada

Nii Eestis kui välismaal on väga kõrgelt hinnatud põlispuud - mida rohkem neid on, seda uhkem. Kuid ka poole sajandi vanused puud on väärtus, mida nii mõnigi koduotsija endiselt hinnata ja oluliseks pidada oskab - kuni selle piirini, et kodu, kus kõrghaljastust pole, praagitakse valikutest välja.