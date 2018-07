Välismaise kahjuri hirmus eestlased tapavad massiliselt valesid kasulikke nälkjaid

Välismaalt jõudis sissetoodavate taimedega Eestisse juba mitu aastat tagasi igale aiapidajale kahjulik nälkjas Hispaania ehk Lusitaania teetigu, kes teeb aias päris kohutavat hävitustööd.

Eesti looduses leidub aga kahjuks kaks nälkjat - suur seatigu ja must seatigu - , kes on lusitaanlasele küllaltki sarnased. See saab neile aga liiga sageli saatuslikuks, sest suures kahjurihirmus tapavad aiapidajad neid lusitaanlase pähe, suutmata kodumaist ja täiesti kahjutut või pigem isegi kasulikku nälkjat võõrliigist eristada.

Suur seatigu. Temale sarnanev must seatigu on samasugune, lihtsalt musta värvi. Kumbki pole võõrliik ega kahjur. FOTO: Elmo Riig / Sakala / Scanpix

Juba eelmisel aastal rääkis Keskkonnaameti liigikaitse peaspetsialist Eike Vunk Kodustiilile, et enne tõrjetööle asumist tuleb tingimata kindlaks teha, kas tegu ikka on üldse hävitamisväärse võõrliigiga. Paraku ilmneb sotsiaalmeediast, et inimesed hävitavad kodumaiseid seatigusid kahjuri pähe ka tänavu, mistõttu kordame siinkohal üle, kuidas kahjurit kodumaistest liikidest eristada.

Kahjur ehk Hispaania teetigu. FOTO: HENN SOODLA / PRNPM/EMF

Kuidas kahjur ära tunda? Hispaania teetigu võib värvil olla väga erinev: tumepruunist punakani, oranžist kollaseni. Noortel võib külgedel olla tumedamaid jooni.

Kodumaistest teetigudest (vööt-, võsa-, mets- ja kollane teetigu) on ta oluliselt suurem (7-15 cm pikkune) ja sarnaneb seetõttu pigem sellistele kodumaistele liikidele nagu must- ja suur-seatigu.

Lusitaania teetigu saab eristada meie kodumaistest seatigudest selle poolest, et Lusitaania teeteo lima on kollakas, suur- ja must-seateo lima aga värvitu.

Must seatigu on erinevalt võõrliigist alati musta värvi, suur seatigu üleni triibuline.

Hispaanlase eritunnuseks on, et ärritunult tõmbub ta kerra.

Hispaanlase hingamisava on mantlikilbi esiosal ja tallaserv on eredavärviline.

Seega enne, kui asud oma aias tegutsevat kahjurit hävitama, veendu kindlasti, et tegu on kahjuriga. Vastasel juhul võid teadmatusest hävitada meie oma seatigusid, kes söövad kõdu ja taimejäänuseid ning on aias pigem kasulikud tegelased.