Nutikas lahendus vabastab vajadusest keraamilisi plaate vahetada

Nimelt on turule jõudnud mitmed erinevad lahendused vanade plaatide katmiseks, vahendab Apartment Therapy.

Üheks väga lihtsaks meetodiks on keraamiliste plaatide ülevärvimine. Mitmed tuntud värvitootjad pakuvad selleks spetsiaalset värvi ja eriti tõhusalt toimib see seinaplaatidega - põrandal, eriti, kui tegu on käidava ruumiga nagu vannituba, ei pruugi tulemus kaua kesta.