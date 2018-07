Moskva kortermajas kontrolli alt väljunud lift loopis reisijat üles-alla

Sellega mehe hirmuäratav liftisõit aga kahjuks ei lõppenud: pärast katuse rammimist läks lift vabalangusse ja kukkus mitukümmend korrust ehk 67 meetrit allapoole ja peatus alles 20. korruse juures. Kui Nikolai, kes oli selleks ajaks juba kõvasti raputada saanud ja selga vigastanud, et püsti ajada üritas, sööstis lift taas 40. korrusele ja rammis uuesti katust.

Kui lift oleks vabalangemise ajal esimesele korrusele välja kukkunud, oleks õnnetusel võinud olla märksa kurvemad tagajärjed. Oletatakse, et avariide tarbeks liftile paigaldatud pidurdusmehhanism päästis mehe elu.

«Ma tellisin lifti nagu ma seda iga päev vähemalt korra teen,» rääkis Nikolai ise, kes elabki selle maja 26. korrusel. «Esialgu oli kõik tavaline, aga kui jõudsime 20. korruseni, hakkas see üha kiiremini kihutama, peatudes alles kõige ülemise korruse katuses,» räägib mees.

Ta kirjeldab, kuidas lift teda üles ja alla pildus ning kuidas ta selga ja jalga vigastas. Teist korda 40. korrusele jõudes tundis mees, et see võib olla ta ainus pääsemisvõimalus. «Jooksin usteni, rebisin need jõuga lahti ja roomasin välja,» kirjeldab ta.